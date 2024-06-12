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США надішлють Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press
08:46 12.06.2024 |
Сполучені Штати передадуть Україні ще один ракетний комплекс Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Рішення прийнято у відповідь на заклики Києва щодо посилення протиповітряної оборони, оскільки країна бореться з інтенсивними наступом РФ на північному сході Харківської області.
Інформацію про передачу ЗРК на умовах анонімності підтвердили два американських чиновника. За їх словами, президент США Джо Байден схвалив цей крок.
Це буде вже друга система Patriot, яку США передадуть Україні. Проте точна кількість ракет для цієї системи не була оголошена.
Нагадаємо, що Німеччина спільно із союзниками передає Україні 100 ракет для систем ППО Patriot. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, 32 перехоплювачі вже передано, а решту 68 буде надано у найближчі тижні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 8 червня Україна мала вже два рішення від партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони.
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