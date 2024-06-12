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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО «Петріот»
23:14 11.06.2024 |
Німеччина в межах спільної ініціативи з Данією, Нідерландами та Норвегією передає Україні додаткові 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, частину з яких уже передали Києву, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"32 із цих ракет уже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано найближчими тижнями", - сказав Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Німеччині.
Він нагадав, що був в Одесі кілька тижнів тому, де побачив наслідки ракетних ударів російських окупантів, після чого анонсував виділення Україні пакета підтримки в розмірі майже EUR5 млн. "Він включатиме безліч інших речей, включно з 350 дроновими системами, більше ніж 300 артилерійськими стволами та амуніцією, які дуже потрібні для оборони", - сказав міністр.
"Сьогодні, пане президенте, я можу пообіцяти Вам навіть більше підтримки, на моє переконання, не менш важливої", - сказав Пісторіус, уточнивши, що пакет охоплює снайперські гвинтівки, системи управління артилерією, протитанкове озброєння, компоненти артилерійського спорядження, противодронні засоби і "кілька сотень ударних дронів".
"Особливо після того, як я побачив, наскільки критично важлива українська протиповітряна оборона для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні", - сказав він.
За словами Пісторіуса, ці ракети та українські військовослужбовці, які проходять підготовку наразі в Німеччині, зможуть уже незабаром зможуть захистити інфраструктуру і зберегти життя людей в Україні.
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