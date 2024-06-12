Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики

Сполучені Штати надають 824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У США, як і в Європі, триває суперрік виборів, які відбуваються в ЄС, у Великій Британії й Індії - цей перелік можна продовжувати. Але міжнародне співтовариство не втрачає інтерес до того, що відбувається в Україні. Путін займає значне місце у думках багатьох. США є прикладом цього. Під час голосування, що відбулося лише минулого місяця щодо додаткової угоди, 70 відсотків нашого Конгресу, обох палат, підтримали цей додатковий пакет. Це понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Це є не лише демонстрацією нашої підтримки, але й ознакою того, що відчуває народ Америки», - заявила представниця США.

Вона зауважила, що США розуміють, наскільки серйозною є ситуація в Україні, та разом із союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України.

Пріцкер нагадала, що лише протягом минулих 45 днів США виділили 2 мільярди доларів для поставок військового обладнання для України. США наразі опрацьовують разом з Україною виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення України точно там де українці потребують цього найбільше.

Крім того, усього 10 днів тому США продовжили дію тарифних виключень на українську сталь, що дозволило безтарифний експорт цієї продукції з України до США. Сполучені Штати також запроваджують нову систему страхування «воєнних» ризиків для розширення інвестицій в Україну, зокрема, для підтримки малих та середніх підприємств та у професійне навчання, в якому дуже зацікавлений саме приватний сектор.

«З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають 824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури», - сказала представниця американського уряду.

Вона зауважила, що США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, працюють над розробкою «передпроєктних» правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.

«Усі ці зусилля, і не лише від США, але від всіх наших союзників, спрямовані на економічну, фінансову та енергетичну підтримку України. Багато залежить від того, щоб Україна продовжувала проводити реформи, чим і займається нині українська влада. Ми знаємо, що це є необхідним для підготовки членства в ЄС. Терміновим завданням є подолання корупції, митних порушень та «сірого» ринку. Україна робить це також тому, що 8 з 10 її громадян хочуть бачити такі дуже жорсткі кроки», - підкреслила Пріцкер.

Вона зауважила, що одним із викликів, який нині постає перед міжнародною спільнотою в контексті колективних зобов'язань з відбудови України, є супроводження та допомога тим, хто буде організовувати відновлення України, якість лідерства в Україні, яке має відображати принципи доброчесності, єдність та демократичні цінності.

«Саме це означатиме дійсний відрив від радянської ери та перехід (України) у європейську, західну еру, якого український народ так наполегливо прагне. Спільна допомога всіх країн, що представлені у цій залі, прискорення реформ та антикорупційні зусилля України разом із нарощуванням зусиль нашого приватного сектору - все це може слугувати «пальним» для дійсного економічного відновлення України. Щоб Україна перетворилася на заможну демократичну незалежну країну, що буде інтегрована з ЄС і НАТО, чого українці хочуть і на що заслуговують», - зазначила представниця США.

Як повідомлялося, сьогодні у Берліні відбувається міжнародна конференція з відновлення України, в якій беруть участь лідери кількох європейських країн, керівники зовнішньополітичних відомств, представники європейського бізнесу та промисловості. До учасників конференції звернувся Президент України Володимир Зеленський.