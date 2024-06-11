ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility

ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference-2024).

Як йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів.

У відомстві зазначили, що ці кошти стануть корисними для:

▪️ малих і середніх підприємств;

▪️ українських державних підприємств;

▪️ муніципалітетів.

"Також угоди будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Окрім цього, підписання угод автоматично запускає роботу Ukraine Investment Framework", - йдеться в повідомленні.