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ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
16:33 11.06.2024 |
ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.
Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference-2024).
Як йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів.
У відомстві зазначили, що ці кошти стануть корисними для:
▪️ малих і середніх підприємств;
▪️ українських державних підприємств;
▪️ муніципалітетів.
"Також угоди будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Окрім цього, підписання угод автоматично запускає роботу Ukraine Investment Framework", - йдеться в повідомленні.
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