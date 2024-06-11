Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility

 

ЄС підписав перші гарантійні угоди на 1,4 млрд євро у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.

Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference-2024).

Як йдеться в повідомленні пресслужби Мінекономіки, угоди складаються з 1 млрд євро кредитних гарантій і 400 млн євро змішаних фінансових грантів.

У відомстві зазначили, що ці кошти стануть корисними для:

▪️ малих і середніх підприємств;

▪️ українських державних підприємств;

▪️ муніципалітетів.

"Також угоди будуть зосереджені на ремонті, реконструкції та розвитку енергетичної інфраструктури. Окрім цього, підписання угод автоматично запускає роботу Ukraine Investment Framework", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,0000
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 43,0000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,21 0,52 40,5950  0,20 0,51
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес