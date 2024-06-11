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Україна отримала запевнення, що отримає гроші на 2024 рік. З 2025-м є питання

13:42 11.06.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко отримав від міжнародних партнерів запевнення, що Україна отримає всі потрібні гроші на 2024 рік. Ситуація з 2025-м поки що непевна, написав він у Facebook за результатами десятого засідання керівного комітету Координаційної платформи донорів України у Берліні.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету", - написав Марченко.

"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році", - додав він.

За програмою Ukraine Facility Україна у 2025 році може отримати 12,5 млрд євро від свого основного фінансового донора, Європейського Союзу, але другий за величиною донор, Сполучені Штати Америки, поки що не гарантував продовження фінансової допомоги у 2025-му.

Можливим виходом може стати надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів. Цю ідею будуть розглядати на саміті Великої сімки 13-15 червня.

У 2025-му також продовжить діяти кредитна програма розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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