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АНАЛІТИКА

Шольц пообіцяв поставки систем ППО і боєприпасів у найближчі «тижні та місяці»

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.

Про це Шольц сказав на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер зазначив, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм" і повідомив про заплановані поставки озброєнь.

"Найзагальніша потреба української армії зараз - це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси", - сказав Шольц.

Він закликав присутні на конференції держави підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть".

У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Вона також очолила ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу.

Деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї Patriot, а Італія має намір надіслати систему SAMP/T після саміту "Групи семи" у червні.
 

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