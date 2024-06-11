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WP: США скасовують багаторічну заборону на постачання зброї «Азову»
10:19 11.06.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена скасовує накладену кілька років тому заборону на постачання американської зброї бригаді спеціального призначення "Азов".
Про це повідомило видання Washington Post з посиланням на заяву Держдепу, пише "Європейська правда".
Заборону на доступ до навчань та американської зброї для "Азову" скасовують після того, як новий аналіз не виявив доказів порушення прав людини підрозділом.
"Після ретельної оцінки, 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку за законом Ліхі, яку проводив Державний департамент США", - йдеться в заяві відомства.
"Закон Ліхі" забороняє надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які, за наявними даними, вчинили серйозні порушення прав людини. Він названий на честь колишнього сенатора Патріка Ліхі, який написав цей закон.
Представник Держдепу відмовився повідомити виданню, коли заборону було знято і чи американська зброя вже надійшла до особового складу "Азову".
"Азову" заборонили використовувати американську зброю близько десяти років тому, оскільки американські посадовців вирішили, що деякі з засновників військового формування сповідують расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди, а представники ООН з прав людини звинуватили "Азов" у порушеннях гуманітарного права.
Тепер бригада, колись добровольче об'єднання, яке у 2015 році увійшло до складу Національної гвардії України, матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ.
Нещодавно у блозі на "УП" командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко закликав прибрати "Азов" із будь-яких чорних списків, які забороняють отримання західної зброї. Він зазначив, що не існує жодних доказів та підтверджень звинуваченням, які російська пропаганда ллє на "Азов" 10 років.
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