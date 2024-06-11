Гетманцев каже, що уряд готує пропозиції про підвищення деяких податків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення певних податків.

Про це народний депутат розповів в інтерв'ю виданню "Телеграф", передає Укрінформ.

"Якими будуть нові ставки ПДВ та військового збору? Не можу зараз говорити про ці цифри. Зможу, щойно Кабінет Міністрів їх сформує. Кабмін нам нічого поки що не давав, тож поки що нічого обговорювати. Щодо наслідків, думаю, Кабмін їх прорахує. Але наслідки для економіки, якщо армія буде непрофінансована, можуть виявитися набагато гіршими, фатальними", - зазначив Гетманцев.

Він зазначив, що є основні джерела доходів бюджету - податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість та акцизи.

"Ну і є податок на прибуток. Податок на прибуток навряд чи буде змінюватись у зв'язку з певними особливостями адміністрування, які не дозволяють швидко зібрати гроші. Там складно швидко акумулювати кошти до державного бюджету у зв'язку з річним податковим періодом. З ПДВ і військовим збором таких проблем нема, і з акцизами також", - додав Гетманцев.

Як повідомляв BIN.ua, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді не починали і не обговорюються питання підвищення податків.