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АНАЛІТИКА

ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили

10:00 10.06.2024 |

Політика

ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили

 

Збройні сили України вже найближчими тижнями почнуть проводити випробовування керованих авіабомб українського виробництва.

Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Голубцов розповів, що Україна зараз також проводить роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих.

"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - наголосив начальник авіації командування Повітряних сил.

Він також пояснив, що поки Повітряні сили ЗСУ використовують КАБи західного виробництва: GBU-39, GBU-62 різних калібрів.

Виробництва зброї в Україні

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна значно збільшила виробництво зброї. Нині у країні працюють понад 500 оборонних компаній.

І попри це Україна продовжує залучати провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Днями ми повідомляли, що франко-німецька група зброї KNDS офіційно оформила створення дочірньої компанії в Україні. Детальніше про те, чому ця угода важлива для України, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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