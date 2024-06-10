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Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз

Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз

 

Європейська народна партія (ЄНП) посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП). Про це свідчить офіційний попередній прогноз розподілу місць у законодавчому органі Євросоюзу наступного скликання, оприлюднений на його сайті ввечері неділі, 9 червня. Згідно з цим прогнозом, що базується на даних з 22 країн ЄС, ЄНП отримує у новому Європарламенті 189 мандатів.

Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозом, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів (СіД), який має отримати 135 місць. За ними слідує об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", яке матиме фракцію чисельністю 80 євродепутатів.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть розраховувати на 72 мандати, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" - на 58 місць.

Натомість об'єднання "Зелені" / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає 52 мандати. Європейські об'єднані ліві/ Ліво-зелені Півночі (ЄОЛ/ЛЗП), згідно з прогнозом, отримають 36 місць в новому ЄП.

Ще 46 місць належатиме позафракційним депутатам, а 52 мандати - новообраним депутатам, які не пов'язані з жодною з політичних груп, сформованих у парламенті попереднього скликання.

На цих виборах обирають 720 членів Європарламенту - це на 15 більше, ніж на попередніх виборах, але менше, ніж 751 євродепутат, який був в парламенті до виходу з блоку Великобританії.

Явка на виборах склала близько 51 відсотка, повідомили у Європарламенті. Це ненабагато більше, ніж під час минулих виборів 2019 року - тоді явка склала 50,66 відсотка.

Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз

 

Успіх ультраправих на виборах до Європарламенту

Ультраправі партії значно наростили своє представництво у Європейському парламенті за результатами виборів, що завершилися у неділю, 9 червня.

Зокрема, у Франції ультраправа партія "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен, отримала близько 33 відсотків голосів і впевнено посіла перше місце. Перемога ультраправих призвела до рішення президента Франції Еммануеля Макрона розпустити парламент і оголосити позачергові вибори.

В Австрії першою фінішувала також ультраправа Австрійська партія свободи (АПС), отримавши 25,5 відсотків голосів виборців. В Італії ультраправа партія "Брати Італії" прем'єрки Джорджи Мелоні теж посіла перше місце, набравши, згідно з результатами екзитполів, від 26 до 30 відсотків.

Окрім того, у Німеччині популістська ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце з 16,5 відсотка голосів виборців. У Нідерландах правопопулісти теж здобули другий результат по країні - партія свободи Герта Вілдерса (PVV) отримала 17,7 відсотка голосів.

Загалом же по всій Європі значних успіхів досяг альянс правих націоналістів "Ідентичність і демократія" (ІД), зазначає агенція dpa. Згідно із попереднім офіційним прогнозом, оприлюдненим на сайті Європарламенту, це об'єднання матиме 60 євродепутатів. Інша ультраправа політсила - Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) - здобуває 70 мандатів.

Результати виборів до Європарламенту у Німеччині

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), який отримав 29,5 відсотка голосів, повідомила соціологічна служба Infratest Dimap.

Друге місце - в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка отримала, за даними екзитполів, 16,5 відсотка. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - набрала 14 відсотків голосів, а її партнери "Союз-90/Зелені" - 11,5 відсотка і Вільна демократична партія - 5 відсотків. За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.

Явка на виборах у ФРН, згідно з попереднім прогнозом, склала близько 65 відсотків - порівняно з 61,4 відсотка, який було зафіксовано на виборах п'ять років тому.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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