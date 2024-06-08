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Макрон: Підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться «найближчими днями»
23:59 07.06.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5, які Париж передасть Україні, будуть навчатись на французькій території.
Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після переговорів у Єлисейському палаці 7 червня, пише "Європейська правда".
Макрон відмовився говорити про кількість Mirage 2000-5 і те, з якими країнами обговорюється їхнє постачання, додавши: "Я думаю, що ви це можете зрозуміти".
"Ми домовились про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущене буквально в наступні дні у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на наших теренах", - анонсував він.
Французький президент додав, що після цього Париж уточнить можливості того, що саме він може передати Україні, й відповідні дискусії "вже почались кілька місяців тому з кількома нашими партнерами".
"Я не можу сказати більше. Ми завжди намагались повідомляти про числа тільки тоді, коли ми вже передаємо і коли це вже використовується. Це ефективніше, це не дає можливості нашим ворогам скористатись цим", - підсумував Макрон.
Напередодні президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
Лідери також підписали угоду про інвестиції в критичну інфрастуктуру України та технічну допомогу.
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