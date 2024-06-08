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АНАЛІТИКА

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

 

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які будуть інвестувати у відновлення критичної інфраструктури України, при цьому, 60 млн євро з цих коштів буде спрямовано в українську енергетику, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми провели засідання на рівні Фонду реконструкції і вирішили, що будуть створені нові інструменти для того, щоб супроводжувати це відновлення України. Угоду підписано про Фонд у 200 мільйонів євро, які будуть призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру України для її відновлення", - заявив Макрон під час спільної з президентом України пресконференції в Парижі в п'ятницю ввечері.

При цьому, за його словами, 60 млн євро з цього фонду будуть призначені енергетичному сектору України та його пріоритетам.

Президент Франції, крім того, повідомив про рішення щодо розширення мандата Французької агенції розвитку, щоб підтримувати проєкти в Україні на місцевому рівні.

Зокрема, було ухвалено рішення про прикомандирування 20 французьких технічних експертів до різних ключових міністерств України, щоб засвідчити роботу зі стандартизації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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