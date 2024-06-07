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У Пентагоні оголосили вміст нового пакета військової допомоги для України
16:12 07.06.2024 |
Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден.
Про це йдеться у заяві американського оборонного відомства, пише "Європейська правда".
Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.
До пакета, зокрема, увійшли:
* ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
* зенітні ракети Stinger;
* боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
* 155-мм гаубиці;
* 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
* 81-мм мінометні міни;
* бронетранспортери М113;
* причепи для перевезення важкого обладнання;
* берегові та річкові патрульні катери;
* протитанкові ракетні комплекси TOW;
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* набої для стрілецької зброї та гранати;
* боєприпаси для підриву;
* прилади нічного бачення;
* запчастини, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.
Крім того, американський президент після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
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