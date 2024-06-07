У Пентагоні оголосили вміст нового пакета військової допомоги для України

Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден.

Про це йдеться у заяві американського оборонного відомства, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.

До пакета, зокрема, увійшли:

* ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

* зенітні ракети Stinger;

* боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

* 155-мм гаубиці;

* 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

* 81-мм мінометні міни;

* бронетранспортери М113;

* причепи для перевезення важкого обладнання;

* берегові та річкові патрульні катери;

* протитанкові ракетні комплекси TOW;

* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* набої для стрілецької зброї та гранати;

* боєприпаси для підриву;

* прилади нічного бачення;

* запчастини, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.

Крім того, американський президент після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.