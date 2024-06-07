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Байден на переговорах із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на $225 млн
14:36 07.06.2024 |
У французькій столиці Парижі розпочались переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили американські медіа.
Зокрема, кореспондентка телеканалу CNN Наташа Бертран у X (Twitter) написала, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.
У відповідь Зеленський подякував йому.
Крім того, як зазначає агентство AP, американський президент перепросив за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило Росії здобути певні переваги на полі бою.
Водночас Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі: "Ми все ще з вами. Повністю. Цілком".
За даними ЗМІ, до пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.
Раніше Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
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