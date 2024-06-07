Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти
14:30 07.06.2024 |
Постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною. Угорщина знову виступила із запереченнями.
Обговорення продовжиться наступного тижня, повідомив у п'ятницю в Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" після завершення засідання Комітету постійних представників високопоставлений європейський дипломат.
"Обговорення завершилося. Усі знають, що Комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні з цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії", - сказав він.
За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин". "Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини і національні меншини, згадавши, що нам (ЄС) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією. Решта з нас, які беруть участь у дебатах, - усі, крім Угорщини, голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог. Ми всі виступаємо за те, щоб провести міжурядову конференцію вже 25 червня", - розповів співрозмовник агентства.
Водночас обидва високопоставлені дипломати констатували, що обговорення буде продовжено наступного тижня. При цьому не було виключено можливість того, що Будапешт піде на компроміс заради прогресу для країн Західних Балкан, давши "зелене світло також Україні та Молдові".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден на переговорах із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги на $225 млн
|Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
|Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
Бізнес
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом