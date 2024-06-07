Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
12:40 07.06.2024 |
Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це у Х (Twitter) повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах - антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.
Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.
Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.
Перед цим повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.
В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Єврокомісія дала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України
ТОП-НОВИНИ
|Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів
|США готують для ЗСУ партію зброї на чверть мільярда доларів
|Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
Бізнес
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран