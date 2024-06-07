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США готують для ЗСУ партію зброї на чверть мільярда доларів
08:53 07.06.2024 |
США нададуть Україні чергову партію військової допомоги на 225 мільйонів доларів, повідомляє в п'ятницю, 7 червня, американська агенція Associated Press із посиланням на джерела.
Вона включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), ракети для системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, артилерійські снаряди, 155-мм гаубиці, мінометні системи, бронемашини, причепи, патрульні катери тощо.
Новий пакет швидко відправлять на фронт
Новий пакет допомоги надається з існуючих американських запасів для швидкої відправки на фронт.
Як зазначає агенція, Україна може використовувати цю зброю для нанесення ударів через кордон з Росією, проте це не змінює політику США щодо заборони Збройним силам України (ЗСУ) використовувати надані їм американські далекобійні ракети для ударів всередині РФ.
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