Фінансові новини
- |
- 07.06.24
- |
- 02:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000
23:59 06.06.2024 |
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани передачі Збройним силам України (ЗСУ) винищувачів Mirage-2000. Про це він сказав у четвер, 6 червня, у прямому ефірі французького телебачення.
"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю та оголосимо про передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 французького виробника Dassault та навчатимемо українських пілотів у Франції", - цитує Макрона агенція AFP.
Він не уточнив, про яку кількість літаків йдеться, однак наголосив, що вони дозволять Україні захистити свою територію та повітряний простір.
Надсилання в Україну військових інструкторів
Крім того, як розповів Макрон, Україна попросила західних союзників надіслати військових інструкторів для навчання українських солдатів. Він підтвердив готовність направити в Україну французьких військових інструкторів. "Не повинно бути жодних табу", - підкреслив він.
Водночас французький президент пообіцяв підготувати 4,5 тисячі українських солдатів у Франції.
Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський повідомив, що вже підписав "документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Однак згодом у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.
Раніше французький президент також заявляв, що у питанні допомоги Україні нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, хоча, зокрема, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Менше 40 вже не буде. Що відбувається з курсом долара?
|НПЗ на Ростовщині та нафтобаза на Бєлгородщині палали вночі
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
Бізнес
|McDonald's програв у Суді ЄС справу щодо торгової марки Big Mac
|Новий рубіж в оцінці електромобілів: AnTuTu представляє бенчмарк для інформаційно-розважальних систем
|Intel представила нові чипи Lunar Lake для ноутбуків зі штучним інтелектом
|Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран
|Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android
|TSMC обговорював із клієнтами перенесення заводів з Тайваню, але це неможливо
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu