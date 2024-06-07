Макрон: Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани передачі Збройним силам України (ЗСУ) винищувачів Mirage-2000. Про це він сказав у четвер, 6 червня, у прямому ефірі французького телебачення.

"Завтра ми розпочнемо нову співпрацю та оголосимо про передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 французького виробника Dassault та навчатимемо українських пілотів у Франції", - цитує Макрона агенція AFP.

Він не уточнив, про яку кількість літаків йдеться, однак наголосив, що вони дозволять Україні захистити свою територію та повітряний простір.

Надсилання в Україну військових інструкторів

Крім того, як розповів Макрон, Україна попросила західних союзників надіслати військових інструкторів для навчання українських солдатів. Він підтвердив готовність направити в Україну французьких військових інструкторів. "Не повинно бути жодних табу", - підкреслив він.

Водночас французький президент пообіцяв підготувати 4,5 тисячі українських солдатів у Франції.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський повідомив, що вже підписав "документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом". Однак згодом у міноборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

Раніше французький президент також заявляв, що у питанні допомоги Україні нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів. Більшість європейських лідерів одразу ж заявили про те, що не відправлятимуть свої війська до України, хоча, зокрема, представники балтійських країн загалом не виключили таку можливість.