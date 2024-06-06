Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

22:52 05.06.2024 |

Україна

 

У застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів із 18 червня з'явиться QR-код, це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ, зчитувати його посадовці будуть також через застосунок, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Далі будемо рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію, яку ви зараз бачите в "Резерв+" з реєстру Оберіг, до електронного військово-облікового документа. Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде переуточнити свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - сказала заступниця міністра в ефірі телемарафону.

Крім того, Черногоренко розповіла, що зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і не потрібно буде жодного додаткового для цього обладнання.

За її словами, на сьогодні близько 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних оновили свої дані, з них понад 1 млн 400 тис. зробили це через мобільний застосунок "Резерв+".

"Тобто можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту", - додала заступниця міністра.

Вона нагадала, що застосунок Резерв+ доступний у маркетах 176 країн. За інформацією Міноборони, майже 19 тис. військовозобов'язаних за кордоном оновили свої дані.

"Лідирують Польща, Німеччина, Канада, США, Чехія", - додала Черногоренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1254
  0,1684
 0,42
EUR
 1
 43,6083
  0,1588
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0878  0,20 0,51 40,8094  0,18 0,44
EUR 43,6622  0,18 0,40 44,4956  0,21 0,47

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1100  0,16 0,40 40,1250  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес