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QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
22:52 05.06.2024 |
У застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів із 18 червня з'явиться QR-код, це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ, зчитувати його посадовці будуть також через застосунок, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Далі будемо рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію, яку ви зараз бачите в "Резерв+" з реєстру Оберіг, до електронного військово-облікового документа. Це дозволить зробити QR-код. Ще раз нагадую і анонсую, що 18 червня QR-код буде повністю доступний у мобільному застосунку. Потрібно буде переуточнити свою інформацію з Оберега, отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - сказала заступниця міністра в ефірі телемарафону.
Крім того, Черногоренко розповіла, що зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і не потрібно буде жодного додаткового для цього обладнання.
За її словами, на сьогодні близько 1 млн 600 тис. військовозобов'язаних оновили свої дані, з них понад 1 млн 400 тис. зробили це через мобільний застосунок "Резерв+".
"Тобто можемо констатувати, що цифровізація є повністю зручним форматом для наших громадян. Є абсолютна довіра до цифрового інструменту", - додала заступниця міністра.
Вона нагадала, що застосунок Резерв+ доступний у маркетах 176 країн. За інформацією Міноборони, майже 19 тис. військовозобов'язаних за кордоном оновили свої дані.
"Лідирують Польща, Німеччина, Канада, США, Чехія", - додала Черногоренко.
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