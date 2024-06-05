НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету

Чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов'язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні, повідомив Нацбанк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Крім того, протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці", - зазначив регулятор.

На думку Нацбанку, на курсову динаміку також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли було накладення двох граничних строків розрахунку з експорту аграрної продукції.

"На тлі вичерпання врожаю минулого року це зменшило обсяг пропозиції валюти", - пояснив НБУ.

"Така зміна ринкової кон'юнктури - посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції - призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", - йдеться у відповіді центробанку.

Зазначається, що середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс до $134 млн у травні порівняно зі $104 млн у квітні та $86 млн у березні.

НБУ зазначає, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою, а рівень міжнародних резервів - достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Центробанк наголосив, що подальша динаміка курсу визначатиметься насамперед змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти.

"Для НБУ важливо зберегти такий зв'язок курсової динаміки зі змінами ринкових умов. Це збільшує конструктивну невизначеність, сприяє усвідомленню ризиків, зростанню торговельної активності та глибини валютного ринку, синхронізації його сегментів", - пояснив Нацбанк.

Він додав, що з моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більш ніж утричі, а їх частка - більш ніж удвічі.

Нацбанк вважає, що прогрес у поглибленні валютного ринку та посиленні спроможності обмінного курсу пристосуватися до внутрішніх і зовнішніх шоків підвищить стійкість валютного ринку та української економіки. Водночас збереження курсової стійкості залишається важливим завданням НБУ.

"Ідеться про таку динаміку обмінного курсу, яка не загрожуватиме збереженню інфляції на помірному рівні у 2024 році (незважаючи на очікуване прискорення) з подальшим її зниженням до цілі 5% на прогнозному горизонті НБУ", - уточнив центробанк.

Водночас НБУ зазначив, що значний рівень міжнародних резервів, позитивні зрушення в питаннях збереження фінансової підтримки США та успішне проходження четвертого перегляду програми з МВФ на рівні персоналу посилюють здатність регулятора забезпечувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Відповідаючи на запитання щодо спреду між офіційним і готівковим курсами, який знову збільшився, НБУ зазначив, що різниця "перебуває в цілком прийнятних межах, не перевищуючи 1,5%", у яких, за його очікуваннями, залишатиметься й надалі.

"Цьому сприятимуть і достатні можливості банків задовольняти попит клієнтів на готівкову валюту, і можливість клієнтів купувати валюту в безготівковій формі. За необхідності НБУ готовий вживати додаткових заходів для мінімізації множинності обмінних курсів. Для цього є необхідний інструментарій і ресурс", - поінформували в центробанку.

Крім цього, регулятор позитивно оцінює результати нових кроків валютної лібералізації, ухвалених 3 травня 2024 року для підтримки бізнесу і в конструктивній дискусії з представниками українських підприємств.

"У короткостроковій перспективі НБУ розраховує на збільшення обсягу позикових коштів і, відповідно, комерційної активності українського бізнесу. У середньостроковій - на приплив інвестиційного капіталу в Україну", - наголошується в повідомленні.

Центробанк розраховує, що бізнес використає надані можливості "відповідально" - задля залучення інвестицій в Україну, розвитку власної діяльності, виходу на нові ринки та водночас збільшення надходження експортної виручки в країну.

"Будь-які заходи з валютної лібералізації на перших етапах також генерують попит на іноземну валюту і тільки в перспективі, коли бізнес та іноземні інвестори переконаються, що все працює, приводять до припливу інвестицій", - зазначив Нацбанк.

"Зважаючи на це, останні кроки з пом'якшення валютних обмежень очікувано призвели до певного зростання попиту на іноземну валюту, який, утім, не був визначальним для кон'юнктури валютного ринку. Значна кількість компаній ще не встигла переналаштувати власні процеси, необхідні для того, щоб скористатися новими можливостями", - пояснив регулятор.

Проте, з урахуванням вищезазначеного, НБУ посилив валютний нагляд і контроль за поверненням експортної виручки.

Як повідомлялося, офіційний курс гривні за підсумками травня послабився на 90 коп. - із 39,6370 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, в останню декаду місяця щодня потроху оновлюючи історичні мінімуми. На готівковому ринку курс гривні за місяць також ослаб на 1,24 грн - до 41,05 грн/$1.

Водночас у перший тиждень червня офіційний курс зміцнився до 40,2938 грн/$1, а на готівковому ринку до 40,85 грн/$1.