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АНАЛІТИКА

Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством

08:53 05.06.2024 |

Політика, Україна

 

Від початку червня Україна заборонила військовозобов'язаним чоловікам з подвійним громадянством, які постійно проживають за кордоном, виїжджати з країни, повідомило 4 червня посольство США в Україні.

Раніше чоловіки з подвійним громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони зняли з реєстрації місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання за кордоном. "За нашою інформацією, з 1 червня цей виняток було скасовано", - зазначили в посольстві.

Там пояснили, що це обумовлено тим, що Україна не визнає подвійного громадянства, тож такі люди, "перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України". В умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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