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АНАЛІТИКА

США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі

 

Україна має дозвіл на збивання ворожих літаків у Росії з початку війни. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 4-го червня, повідомляє Голос Америки.

"Я просто хочу зауважити, що з цього приводу виникла певна плутанина. Ніколи не було обмежень на збиття українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебували в українському повітряному просторі", - сказав Кірбі.

На запитання про те, чи дозволяє "часткове" зняття обмежень використовувати американську зброю, щоб збивати російські літаки, носії керованих авіаційних бомб (КАН), Кірбі відповів, що "вони можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу, і вони робили це з початку війни".

Як повідомлялося, минулого тижня адміністрація Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по російських позиціях, звідки ті атакують українську територію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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