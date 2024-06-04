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Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
08:52 04.06.2024 |
У Білому домі не виключили, що дозвіл Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії може бути розширено, і зазначили, що це залежатиме від ситуації на полі бою, повідомляє "Голос Америки".
"Ми й надалі вестимемо ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. Чи приведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати зараз. Але ми не відволікатимемося від потреб України. І ми надалі намагатимемося розвивати нашу підтримку в залежності від розвитку ситуації на полі бою", - сказав радник із комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 3 червня.
Водночас він зазначив, що не хоче забігати заздалегідь "щодо рішень, які ще не були ухвалені".
"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали і змінювали свою підтримку України. І я не очікував би, що нинішній загальний підхід зміниться найближчими тижнями або місяцями. Подивимося, як буде розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - зауважив Кірбі.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 31 травня у розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном привітав нещодавнє рішення США, яке дозволяє Україні краще захищатися від російських атак.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання вранці в п'ятницю дозволу США на обмежене використання американського озброєння територією РФ, проте не розкривав інших подробиць.
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