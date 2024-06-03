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Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
13:08 03.06.2024 |
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Україну, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір подарувати Україні, можуть бути використані для ударів по цілях на території РФ і країна не запроваджуватиме обмежень, як це зробила Бельгія.
"Не існує обмежень у бельгійському стилі... Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якого іншого постачання можливостей: щойно ми передаємо їх Україні, вони можуть їх використовувати... Ми лише просимо їх (Україну - ІФ-У) дотримуватися міжнародного права й права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, а це означає, що вони використовують його для досягнення військових цілей, яких їм необхідно досягти для самооборони", - сказала Оллонгрен в інтерв'ю виданню Politico на конференція "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
У виданні нагадали, що прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо попередив українську сторону, щоб та не використовувала отримані від Бельгії F-16 для польотів у повітряному просторі РФ.
За даними Politico, Оллонгрен піде з посади міністра оборони Нідерландів після того, як новий украй правий уряд країни буде приведено до присяги. Вона висловила сподівання, що новий уряд продовжить підтримувати НАТО й Україну. "Я думаю, дуже важливо, щоб ми продовжували відігравати цю роль. У програмі нового уряду я побачила, що підтримка України триватиме, що новий уряд також цінує Європейський Союз, НАТО і так далі", - сказала вона.
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