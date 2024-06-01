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Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
23:49 31.05.2024 |
Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що рішення США дозволити Україні удари американською зброєю по території Росії стосується не лише Харківської області.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН, яке вийшло в етері телемарафону ввечері 31 травня, повідомляє "Європейська правда".
Карпентер зазначив, що з міркувань оперативної безпеки не може розкривати деталі умов, за яких Україна може завдавати ударів по російській території.
Він, однак, на уточнювальне питання підтвердив, що йдеться про території не лише біля Харківської області, а й Сумщини.
"Це стосується всього регіону на півночі (України. - Ред.), де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь", - зазначив представник Ради нацбезпеки США.
Карпентер відмовився говорити, чи може рішення Вашингтона поширитись на інші російські території.
"Як я щойно сказав, ці рекомендації стосуються північного кордону в Харківській і Сумській областях, де російські сили ведуть вогонь по Україні", - наголосив він.
З лютого 2022 року США відмовилися дозволити використовувати будь-яку зброю, яку вони постачають Україні, для ударів на території Росії. Україні було дозволено завдавати ударів по цілях у Криму, оскільки він розташований в межах міжнародно визнаних кордонів України, а Вашингтон не визнає привласнення півострова Москвою.
Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю. Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає правильним коригування обмежень на використання зброї, яку Україна отримує із США.
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