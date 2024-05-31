Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня

Кабінет Міністрів на закритому засіданні у п'ятницю, 31 травня, ухвалив рішення по підвищення тарифу на електроенергію для населення на 60% - до 4,32 грн за кВт/год., незалежно від обсягу споживання.

При цьому уряд відмовився від запровадження диференційованого тарифу, залежно від обсягів споживання. Залишили лише знижений тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

При цьому збережено "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику), він складатиме 2,16 грн за кВт-год.

Згодом цю інформацію офіційном підтвердили у пресслужбі Міністерства енергетики. За словами очільника міністерства Германа Галущенка, новий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року.

"Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - заявив Галущенко.

За його словами, ринковий рівень ціни на електроенергію для населення зараз становить майже 7,5 грн за кВт-год, тому колишній тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної її вартості.

"Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави - адресні субсидії", - додав міністр.

За словами Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Як повідомлялося, Кабмін спочатку планував підвищити тариф на електроенергію лише для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт. Він мав зрости одразу на 80% - з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат. Це рішення планували ухвалити напередодні, але його відклали.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів до кінця травня. Він обіцяв, що нові тарифи залежатимуть від обсягів споживання.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.