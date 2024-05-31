Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 31 травня у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Текст угоди опублікований на сайті президента.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023-2027 роки.

Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

За угодою, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, Норвегія зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія також працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки української "формули миру", санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія також працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

Норвегія - 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією. Угоди з останніми двома державами, як і з Норвегією, були підписані 31 травня у Стокгольмі.

Укладені угоди не передбачають механізму ратифікації у парламентах держав.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден незабаром підпишуть в Італії двосторонню угоду про безпеку, це відбудеться напередодні Саміту миру 15-16 червня у Швейцарії.