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Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
13:08 31.05.2024 |
Україна може використовувати зброю, що поставляється західними країнами, включаючи Німеччину, для захисту від російських атак у прикордонному районі навколо Харкова відповідно до міжнародного права.
Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, рішення було за тижнями, протягом яких Україна зазнавала атак, "особливо в Харківській області, з позицій, розташованих безпосередньо поблизу російського кордону".
Нагадаємо, речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Україна отримала від США дозвіл використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Рішення дозволяє Україні використовувати надані США ракетні системи HIMARS для завдання ударів по російським військам і командно-контрольним центрам.
Раніше низка американських ЗМІ з посиланням на джерела серед чиновників США повідомили, що президент США Джо Байден дозволив використовувати надану США зброю, щоб завдавати ударів по "цілях зустрічного вогню" проти російських сил, що атакують на півночі Харківської області.
У травні активізувалася дискусія про заборону країн Заходу бити зброєю, що поставляється Україні, по території Росії. Близько десяти країн надали дозвіл на удари. Деякі виступили проти, зокрема, Італія.
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