США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс

Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але США встановили обмеження.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає The Guardian, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.

За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.

Також раніше журналіст "Голос Америки" Остап Яриш з посиланням офіційного представника США повідомив, що президент Джо Байден нещодавно дав вказівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях Росії, звідки готуються атаки на Харківську область.

Що передувало

Нагадаємо, останніми тижнями точаться дискусії про те, щоб західні партнери дозволили України використовувати надану зброї для ударів по території Росії.

Низка країн дали позитивний сигнал. Серед них країни Балтії, Польща, Фінляндія, Данія, Чехія, Канада та інші. Були і ті, які виступили проти, зокрема, мова йде про Італію.

Втім, важливе значення у цього питанні займала позиція США. Пентагон заявляв, що американську зброю Україна може використовувати лише на полі бою, а держсекретар США Ентоні Блінкен натякав, що Україна сама обирає, як їй воювати, тому позиція може змінитися.

The Washington Post днями повідомив, що США дозволяють використовувати їх зброю на території Росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.

Додамо, що Україна має в арсеналі американські РСЗВ HIMARS, а також зенітно-ракетні комплекси Patriot. Крім того, США передали Україні далекобійні ракети ATACMS.