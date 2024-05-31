Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс
12:01 31.05.2024 |
Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але США встановили обмеження.
Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає The Guardian, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах.
За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні.
Також раніше журналіст "Голос Америки" Остап Яриш з посиланням офіційного представника США повідомив, що президент Джо Байден нещодавно дав вказівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях Росії, звідки готуються атаки на Харківську область.
Що передувало
Нагадаємо, останніми тижнями точаться дискусії про те, щоб західні партнери дозволили України використовувати надану зброї для ударів по території Росії.
Низка країн дали позитивний сигнал. Серед них країни Балтії, Польща, Фінляндія, Данія, Чехія, Канада та інші. Були і ті, які виступили проти, зокрема, мова йде про Італію.
Втім, важливе значення у цього питанні займала позиція США. Пентагон заявляв, що американську зброю Україна може використовувати лише на полі бою, а держсекретар США Ентоні Блінкен натякав, що Україна сама обирає, як їй воювати, тому позиція може змінитися.
The Washington Post днями повідомив, що США дозволяють використовувати їх зброю на території Росії, якщо це становить загрозу для України. Йшлося про засоби ППО для знищення ракет та винищувачів у безпосередній близькості до України.
Додамо, що Україна має в арсеналі американські РСЗВ HIMARS, а також зенітно-ракетні комплекси Patriot. Крім того, США передали Україні далекобійні ракети ATACMS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Швеція підписали безпекову угоду
|США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс
|Сили оборони України атакували «Нептунами» поромну переправу і нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ - Генштаб ЗСУ
|Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
|США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди
|Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
|Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю
|Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали - Олексій Кучеренко
|5 катерів та 2 пороми уражені внаслідок нічної атаки на Крим
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди