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АНАЛІТИКА

Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини

 

Журі присяжних на суді в Нью-Йорку визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Колишньому президенту, чиї адвокати вже заявили ще вони подадуть апеляцію, загрожує покарання до чотирьох років позбавлення волі.

Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня - за кілька днів до того, як Республіканська партія має офіційно висунути Трампа кандидатом на вибори президента США 5 листопада.

Ув'язнення юридично не завадить йому вести передвиборчу кампанію або обійняти посаду в разі перемоги. Політик став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

"Це ганьба. Справжній вердикт буде винесений 5 листопада (на виборах) народом", - сказав Трамп журналістам після того, як заявив про свою невинуватість та повторив свої скарги на те, що судовий процес сфальсифікували проти нього.

Опитування громадської думки Reuters/Ipsos показало, що обвинувальний вирок може коштувати політику певної підтримки серед незалежних і республіканських виборців.

Нагадаємо, йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це - перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.

Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.
Ключові теги: США
 

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