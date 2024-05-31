Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 00:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
23:11 30.05.2024 |
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив у четвер, 30 травня, що вночі Сили оборони уразили поромну переправу російських окупантів у Криму.
"Завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ", - розповіли в генштабі.
Зазначається, що об'єкт прикривали російські засоби протиповітряної оборони (ППО) - "Панцир", "Тор" і "Тріумф". "Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників", - ідеться в повідомленні.
Суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення, а один з них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи, кажуть в генштабі.
"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано", - стверджується в повідомленні.
Спецоперація ГУР "Тунець по-кримськи"
Як повідомлялося, вночі спецпідрозділ Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищив два і пошкодив ще два російських швидкісних транспортно-десантних катери КС-701 "Тунєц", які окупанти використовували для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для патрулювання акваторії поблизу окупованого півострова, розвідки та боротьби з українськими дронами.
З початку року спецпризнченці вже знищили дронами Magura V5 російські ракетний корабель "Ивановец", великий десантний корабель "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов" і швидкісний патрульний катер "Мангуст".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди
|Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
|Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю
|Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали - Олексій Кучеренко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
|В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
|Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
|У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по РФ зброєю США, - Politico
|Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно
|Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди