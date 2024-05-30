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Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю
16:26 30.05.2024 |
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що для України не має бути обмежень у застосуванні зброї, наданої західними партнерами.
Про це він сказав в інтерв'ю NRK, пише "Європейська правда".
Ейде заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати надану зброю проти тих військових цілей, як того потребує воєнна ситуація і як це буде найбільш ефективно, адже в іншому разі це накладання на Україну обмежень, які ускладнюють їй можливість перемагати.
"Також ми вважаємо, що Україна має абсолютно беззаперечне право згідно з міжнародним правом бити по цілях на території Росії у рамках захисту своєї території... Це абсолютно нормально у стані війни, і ми не можемо змушувати Україну боротися, тримаючи одну руку за спиною... Якщо Україну атакують російські сили з території Росії, бо у них є далекобійна зброя - повинна бути можливість відповісти їм", - зауважив очільник МЗС Норвегії.
Його запитали, чи будуть від Норвегії заяви з цього приводу.
"Що стосується конкретних умов надання конкретних систем озброєння, то ми, як і інші країни, будемо говорити про це обережно. Йде війна, до всього, що говориться публічно, багато уваги. Такий підхід поділяють і багато партнерів, і ми", - додав Еспен Барт Ейде.
Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.
За даними NYT, президент США Джо Байден наближається до зняття заборони на удари України по РФ американською зброєю.
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