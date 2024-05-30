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АНАЛІТИКА

Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали - Олексій Кучеренко

 

Уряд не розглядав на засіданні в четвер питання зміни тарифів на електроенергію для населення, повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Сьогодні питання тарифів на електроенергію на уряді не розглядалося - не було поставлено "з голосу" до порядку денного. Хоча всі знали, що рішення має бути ухвалено", - написав він на свої фейсбук-сторінці у четвер.

Кучеренко не став вказувати, що саме стало причиною неухвалення рішення.

Як повідомлялося з посиланням на Кучеренка в середу, уряд планував встановити тариф для населення в 4,8 грн/кВт-год. Forbees із посиланням на свої джерела зазначав, що така ціна буде для обсягу споживання понад 100 кВт-год на місяць, а за меншого залишиться на нинішньому рівні - 2,64 грн/кВт-год, встановленому рік тому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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