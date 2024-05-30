5 катерів та 2 пороми уражені внаслідок нічної атаки на Крим

Українські військові завдали серйозного удару по морських логістичних спроможностях РФ в окупованому Криму.

Про це повідомляє видання Astra з посиланням на власні джерела.

Внаслідок комбінованої атаки українських Сил оборони на російські об'єкти в Криму, що відбулась в ніч на 30 травня, було уражено низку морських логістичних суден та катерів.

Зокрема, внаслідок ракетних ударів на Керченській поромній переправі було уражено два однотипні поромні кораблі «Авангард» та «Конро Трейдер» проєкту CNF06.

Згідно з інформацією джерел видання, «Авангард» через значні пошкодження сів на мілину, що може свідчити про пробиття бортів корабля. Повідомляється, що поранень зазнали чотири члени екіпажу. Судно «Конро Трейдер», ймовірно, отримало не такі критичні пошкодження, поранений один член екіпажу.

Обидва пороми - залізничні та були єдиними цього типу, що обслуговували Керченську поромну переправу. Окрім них, окупований півострів з російською материковою частиною сполучають ще 5 поромів: два малі автомобільні «Керченский-2» та «Ейск» та три великі автомобільні «Лаврентий», «Панагия» та «Мария».

Пором "Авангард" транспортує цистерни з паливом.

Також українським військовим вдалось пошкодити 4 транспортно-десантні катери КС-701 «Тунец», два з яких повністю знищені морськими ударними дронами.

Знищення двох катерів було виконане підрозділом Group 13 ГУР МО. Розвідники прорвали оборону бухти Вузька ударними дронами Magura V5 та поцілили швидкісні судна, що стояли на причалі.





Відео прориву оборони, маневрування від ворожої авіації та момент ураження бортів морськими дронами було оприлюднене в мережі.

Повідомляється, що внаслідок ракетного удару також був пошкоджений та затонув лоцманський катер «Мечта». Члени екіпажу встигли покинути судно та не постраждали.

«Мечта» -- сталевий катер проекту 1459, що був виготовлений у 1985 році. Фактично, це допоміжне судно, що виконує доставку лоцманів на борт суден, що входять в порти, бухти та протоки.

Російський лоцманський катер "Мечта"

Нагадаємо, що на початку місяця український підрозділ Group 13 знищив інший швидкісний катер у бухті Вузька в тимчасово окупованому Криму.