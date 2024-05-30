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Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
13:51 30.05.2024 |
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.
Про це Расмуссен сказав журналістам у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об'єктах на російській території.
"Коротка відповідь - так", - сказав Расмуссен.
"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", - пояснив міністр.
Нагадаємо, британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".
Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.
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