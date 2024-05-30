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Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
09:06 30.05.2024 |
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що адміністрація президента Джо Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times.
Повторивши позицію Вашингтона про те, що він не заохочує та не надають можливість для таких ударів, держсекретар зазначив, що Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру необхідності" того, як розвивається війна.
На запитання журналіста, чи означають його слова "адаптуватися й пристосовуватися", що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по Росії, він відповів: "Адаптуватися й пристосовуватися означає саме це".
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.
Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.
Повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.
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