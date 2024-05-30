У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по РФ зброєю США, - Politico

Двоє високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії. Проте остаточне рішення Вашингтон ще не ухвалив, триває розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так, за даними американського видання, представники Білого дому та найвищі помічники Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по Росії зброєю США.

Це відбувається на тлі тиску з боку деяких європейських союзників та українських посадовців, які закликають скасувати обмеження на такий крок у контексті російського наступу в Харківській області.

Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен заявив про можливі зміни у питанні відповідного "табу" під час візиту до Молдови під тиском журналістів".

За його словами, "відмінною рисою" підходу адміністрації Байдена до України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії два роки тому, "була адаптація до умов, до того, що Росія робила на полі бою".

"Ми теж адаптувалися і пристосовувалися, і ми будемо продовжувати це робити", - сказав Блінкен.

Згодом речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що в поточній політиці немає "жодних змін", згідно з якою Україна не може використовувати зброю, надану США, для ударів по території Росії та зазначив, що "підтримка України з боку Америки змінилася належним чином".

Двоє інших представників адміністрації Байдена, пише Politico, попередили, що остаточне рішення ще не ухвалене та що Блінкен і Кірбі описали загальну тенденцію американської підтримки України під час війни, що лунає як "спочатку обережність, а потім дозвіл". Натомість вони не обов'язково гарантували майбутні зміни.

Знайомий із цим питанням американський чиновник на умовах анонімності зазначив, що тема "перебуває на розгляді".

Тим часом наближена до Офісу президента Володимир Зеленського особа зазначила, що Київ не бачив конкретних зрушень у цьому питанні з боку адміністрації Байдена.

Під час візиту до Бельгії у вівторок, 28 травня, Зеленський звернувся до західних урядів з проханням дозволити Україні використання зброї іноземного виробництва для нанесення ударів по цілях на суверенній території Росії.

Видання Politico отримало внутрішній документ українського уряду, в якому викладені тези для українських чиновників. Там зазначається, що обмеження США "суттєво знижують ефективність допомоги партнерів і нейтралізують докладені зусилля".

Тиск на Байдена і позиція Конгресу

Байден зіткнувся з тиском всередині країни з вимогою скасувати обмеження, зокрема з боку демократів, а рішення іноземних союзників надати Україні дозвіл на використання переданої ними зброї на російській території, посилило цей тиск.

Адміністрація Байдена змінила й інші аспекти української політики після того, як це зробили союзники, а саме: відправила ракети дальнього радіусу дії після того, як Лондон і Париж передали Києву свої варіанти.

Багато провідних американських законодавців публічно підтримують цю ідею.

Минулого тижня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що українці не можуть захистити себе через політику адміністрації Байдена. Група двопартійних законодавців на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників, республіканцем Майком Тернером, надіслала до Пентагону листа до військового керівництва з проханням скасувати обмеження.

"Я не бачила жодної людини у Палаті представників чи Сенаті, яка б не підтримала цю ідею", - сказала Олександра Устінова, голова спеціальної парламентської комісії з питань озброєння та боєприпасів, яка у травні зустрілася з кількома законодавцями у Вашингтоні.

За її словами, представники Конгресу зазначили, що Київ спостерігав, як російські війська скупчувалися на кордоні, готуючись завдати удару по Харкову, але через рішення Вашингтона, Сили оборони не могли завдати удару ракетами, наданими США.

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

Після вторгнення армії РФ на територію Харківської області на початку травня і серії кривавих ударів росіянами по Харкову, Київ розпочав переговори з країнами ЄС та США про отримання дозволу на удари по території Росії для знищення літаків та ракетних установок противника.

Ідею надати дозвіл на використання західної зброї для атак підтримали Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Велика Британія та більшість інших європейських країн. Водночас у США та Німеччині висловили обережність щодо цього питання.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав удари ЗСУ по території РФ прийнятними з точки зору міжнародного права, адже російські війська атакують країну з власної території.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримав дозвіл Україні на удари по території РФ, але уточнив, що це слід робити лише по об'єктах з яких агресор запускає ракети.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дозволити Україні вражати ворожі цілі на території РФ. Парламентська асамблея НАТО ухвалила аналогічне рішення із закликом до країн-партнерів.