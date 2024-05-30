Фінансові новини
- |
- 30.05.24
- |
- 05:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно
23:42 29.05.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився щодо дискусії про дозвіл Україні використовувати на території Росії німецьку зброю.
Заяву міністра у середу наводить видання Bild, пише "Європейська правда".
За словами Пісторіуса, "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".
"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - додав німецький міністр.
Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.
"Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - сказав міністр.
Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю.
Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії. Фінляндія також не обмежувала Україну в ударах по Росії фінською зброєю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть
|Україна починає страхувати інвесторів від воєнних та політичних ризиків
|За колишнього заступника Єрмака Смирнова внесли 10 млн грн застави
|Канада не встановлювала Україні умов використання зброї – глава МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Фінляндія дозволила ЗСУ бити фінською зброєю по Росії – глава МЗС
|Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з літаком РЛС, ракетами і БТР
|Ексзаступнику керівника ОПУ призначили 10 млн грн застави
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
Бізнес
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд