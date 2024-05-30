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АНАЛІТИКА

Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився щодо дискусії про дозвіл Україні використовувати на території Росії німецьку зброю.

Заяву міністра у середу наводить видання Bild, пише "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".

"Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами", - додав німецький міністр.

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.

"Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю", - сказав міністр.

Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю.

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії. Фінляндія також не обмежувала Україну в ударах по Росії фінською зброєю.
 

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