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АНАЛІТИКА

Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть

 

Польща не накладала обмежень на застосування переданої Україні зброї за межами української території, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Radio ZET.

На запитання, чи можна використовувати польську техніку, передану Україні, на території Росії, Томчик сказав, що "вони можуть воювати, як хочуть".

"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - наголосив Томчик.

На його думку, західні країни також повинні скасувати подібні обмеження.

"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - зазначив політик.

Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 пакети допомоги і готує 45-й.

"Загалом загальна сума внесків становить 15-20 мільярдів злотих", - уточнив заступник міністра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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