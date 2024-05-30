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Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть
23:36 29.05.2024 |
Польща не накладала обмежень на застосування переданої Україні зброї за межами української території, заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Radio ZET.
На запитання, чи можна використовувати польську техніку, передану Україні, на території Росії, Томчик сказав, що "вони можуть воювати, як хочуть".
"Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала жорстокого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне", - наголосив Томчик.
На його думку, західні країни також повинні скасувати подібні обмеження.
"Польща не застосовує жодних обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї", - зазначив політик.
Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 пакети допомоги і готує 45-й.
"Загалом загальна сума внесків становить 15-20 мільярдів злотих", - уточнив заступник міністра.
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