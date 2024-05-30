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АНАЛІТИКА

Україна починає страхувати інвесторів від воєнних та політичних ризиків

 

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на колонку для Forbes першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти - страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

«Експортно-кредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497-IX "Про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків», який набув чинності 1 січня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

Свириденко зазначила, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок.

«Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій - MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка - посилення ділової активності», - деталізувала віцепрем'єр.

На її переконання, страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні.

Як повідомлялось, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засноване у 2018 році для захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету міністрів України.

Уряд 9 квітня 2024 року затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови та порядок страхування Експортно-кредитним агентством воєнних та політичних ризиків.

Йдеться про страхування та перестрахування від воєнних або політичних ризиків інвестиційних кредитів українських банків для українських експортерів, а також прямих інвестицій.
За матеріалами: Укрінформ
 

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