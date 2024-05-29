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АНАЛІТИКА

За колишнього заступника Єрмака Смирнова внесли 10 млн грн застави

23:01 29.05.2024 |

Політика

 

У середу, 29 травня, за ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу обсягом 10 млн грн. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд у коментарі hromadske. Колишнього посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

На Смирнова накладено процесуальні обов'язки, зокрема, він має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду та не відлучатися з Києва без їхнього дозволу.

Крім того, Смирнов має повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

До того ж він має здати на зберігання свій паспорт або паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до країни.

Ці обов'язки діятимуть до 28 липня.

Запобіжний захід у вигляді застави Смирнову обрали під час засідання ВАКС у вівторок 28 травня.

Згідно з даними Національного антикорупційного бюро, з 2020 до 2022 року Смирнов придбав активи вартістю 17,1 млн грн, водночас маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Відповідно, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн, зазначили правоохоронці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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