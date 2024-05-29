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Канада не встановлювала Україні умов використання зброї – глава МЗС
17:37 29.05.2024 |
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.
Про це Жолі заявила на пресконференції під час візиту до Швеції 29 травня, повідомляє "Європейська правда".
Жолі повідомила, що обговорила це "дуже важливе" питання з главою МЗС Швеції Тобіасом Більстрьомом.
"Після цього ми вирушаємо (на зустріч міністрів) НАТО і, безумовно, будемо обговорювати цю тему", - заявила вона.
Жолі додала, що Росія не має "червоних ліній", і тому "ми маємо бути впевнені, що, коли мова йде про оборону України, ми готові допомогти їм і показати, що, попри те, що відбувається, ми на їхньому боці".
"І в Канади немає жодних умов для використання поставок зброї Україні, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - наголосила міністерка.
На тлі активізації російського наступу на Харківщині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари України по Росії західною зброєю.
Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії.
Фінляндія не обмежувала Україну в ударах по Росії зброєю, яку північноєвропейська держава передала українським військам.
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