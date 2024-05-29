Кабмін підвищить тарифи на електроенергію для населення з 1 червня на 80%, – ЗМІ

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.

Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% - з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним - 2,64 грн/кВт.

"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", - уточнив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів до кінця травня. Він обіцяв, що нові тарифи залежатимуть від обсягів споживання.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.