Ексзаступнику керівника ОПУ призначили 10 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступнику керівника Офісу президента України. Згідно з поширеним у вівторок, 28 травня, повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), експосадовець має внести 10 мільйонів гривень застави. Застава має бути внесена не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу, наголошується в повідомленні.

Крім того, колишній чиновник ОП має рахуватися з низкою накладених на нього обмежень. Йдеться про те, що він мусить, зокрема, "здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну". Також згідно з ухвалою судді ВАКС, ця особа повинна не відлучатися без дозволу з Києва, утримуватися від спілкування зі свідками у справі й прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду тощо.

Підозра Андрію Смирнову

Минулого тижня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили Смирнову підозру. Експосадовця підозрювали в незаконному збагаченні.

У грудні 2023 року повідомлялося про обшуки у водія, матері та брата Андрія Смирнова. Тоді слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.

Розслідування: Брат Андрія Смирнова придбав елітне майно

У розслідуванні видання "Українська правда"

(УП), оприлюдненому у лютому 2023 року, йшлося про те, що брат Андрія Смирнова Ігор у 2022 році придбав майна на сотні тисяч доларів за значно нижчою за ринкову ціною. Зокрема, паркомісце у Києві, вартість якого становить приблизно 20 тисяч доларів, Смирнов придбав за 60 тисяч гривень.

Також, за даними журналістів, брат керівника ОП придбав у Льові апартаменти за понад 1,1 мільйона гривень, тоді як ринкова вартість такого житла коливається в межах шести мільйонів гривень. Серед придбань Смирнова також автівки і мотоцикл вартістю близько 125 тисяч доларів, земельна ділянка в Карпатах та паркомісце у Києві. Гроші на покупки Ігор Смирнов нібито позичив, зазначає "УП".

Нагадаємо, Андрія Смирнова було звільнено з посади заступника голови ОП 29 березня 2024 року. На цій посаді він пропрацював з 10 вересня 2019 року та курував судову реформу.