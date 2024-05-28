Фінансові новини
- |
- 28.05.24
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
12:53 28.05.2024 |
Прем'єр-міністр Бельгії Олександер де Кроо заявив, що західні винищувачі F-16, які Бельгія планує почати передавати Україні вже цього року, можуть бути використані ЗСУ на українській території.
"Щодо питання про використання літаків: усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Збройні сили України можуть їх використовувати на українській території", - заявив де Кроо на пресконференції з Зеленським у Брюсселі.
Раніше президент України та прем'єр-міністр Бельгії підписали безпекову угоду, що передбачає, зокрема, передачу Брюсселем Києву 30 літаків F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані Україні вже цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території
|Україна та Бельгія підписали безпекову угоду
|Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
|Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Угорщина блокує 6,5 млрд євро військової допомоги ЄС Україні
|Зеленський про війну на Близькому Сході: Ми підтримуємо політику двох держав
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
Бізнес
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників