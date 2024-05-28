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АНАЛІТИКА

Прем'єр Бельгії: Україна зможе використовувати F-16 на своїй території

 

Прем'єр-міністр Бельгії Олександер де Кроо заявив, що західні винищувачі F-16, які Бельгія планує почати передавати Україні вже цього року, можуть бути використані ЗСУ на українській території.

"Щодо питання про використання літаків: усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Збройні сили України можуть їх використовувати на українській території", - заявив де Кроо на пресконференції з Зеленським у Брюсселі.

Раніше президент України та прем'єр-міністр Бельгії підписали безпекову угоду, що передбачає, зокрема, передачу Брюсселем Києву 30 літаків F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані Україні вже цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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