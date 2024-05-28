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АНАЛІТИКА

Україна та Бельгія підписали безпекову угоду

 

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Бельгією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент України у X (Twitter).

За словами Зеленського, документ передбачає щонайменше 977 млн євро військової допомоги Україні від Бельгії цього року, а також зобов'язання Брюсселя надавати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

"Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 - 30 - які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть вже цього року", - додав він.

Президент зазначив, що угода гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для потреб ВПС та ППО України, морську безпеку, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також військові тренування.

Український лідер вказав, що документ також передбачає оборонно-промислове співробітництво, підтримку української "формули миру", посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, правосуддя для агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

"Україна та Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії.

Перед цим стало відомо, що уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

Бельгія - одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.
Ключові теги: Бельгія
 

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