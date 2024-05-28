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Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
10:35 28.05.2024 |
Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші поставки західних літаків заплановані на цей рік, повідомило у вівторок, 28 травня, бельгійське інформаційне агентство Belga з посиланням на міністерку закордонних справ Бельгії Аджу Лябіб, передає Reuters.
Ця заява прозвучала за кілька годин до анонсованої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо у Брюсселі.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у вівторок відвідає Бельгію, де підпише двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром країни Де Кроо. Також сторони обговорять військову підтримку України з боку Бельгії та проведуть спільний пресбрифінг.
Після підписання двосторонньої угоди про безпеку Зеленський, Де Кроо та міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер відвідають військовий аеродром Мелсбрук, де зустрінуться з пілотами, інструкторами і технічним персоналом винищувачів F-16.
Наприкінці березня Рада міністрів Бельгії схвалила виділення Україні 25-го пакета допомоги, він передбачає виділення 100 мільйонів євро на технічне обслуговування західних винищувачів F-16.
У січні повідомлялось про те, що Бельгія направить два свої F-16 для навчання українських пілотів.
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