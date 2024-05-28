ПА НАТО закликала зняти обмеження для ударів по Росії

Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 27 травня, ухвалила декларацію, в якій закликала союзників із Північноатлантичного альянсу прискорити постачання зброї для України і зняти обмеження, що забороняють застосування західних озброєнь проти військових цілей на території Росії, повідомляє пресслужба ПА НАТО.

Декларацію схвалила переважна більшість із понад 200 законодавців із 32 країн Альянсу на пленарному засіданні, в якому взяв участь і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ухвалений ПА НАТО документ має рекомендаційний характер.

"Україна має бути забезпечена всім необхідним якнайшвидше і на стільки, скільки буде потрібно для перемоги", - ідеться в декларації. Документ також містить заклик до урядів країн НАТО "підтримати Україну в її міжнародному праві на самооборону, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої союзниками з НАТО, для завдавання ударів по легітимних цілях у Росії".

Голова ПА НАТО Міхал Щерба зазначив: "Україна може захистити себе тільки в тому разі, якщо вона зможе атакувати російські лінії постачання і російські бази, з яких проводяться операції". "Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона має", - наголосив він, цитує "Інтерфакс-Україна".





Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "союзники не виконали обіцяного щодо протиповітряної оборони, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мають наслідки на місцях". "Союзникам необхідно терміново активізуватися", - наголосив він. Столтенберг також погодився з необхідністю зняти обмеження на застосування західної зброї Україною. "Право на самооборону передбачає завдавання ударів по законних цілях за межами України", - сказав він.

Кремль заявляє, що "НАТО впадає у воєнний екстаз"

Раніше цього дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Известия", що "НАТО підвищує градус ескалації, НАТО заграється у воєнній риториці та впадає у воєнний екстаз". У такий спосіб він відповів на попередні заяви Столтенберга про необхідність дозволити Україні бити західною зброєю по міжнародно визнанній території РФ. Коментуючи для видання тезу про те, шо Альянс уже наближається до прямої конфронтації з Росією, Пєсков заявив: "Вони не наближаються, вони в ній перебувають".