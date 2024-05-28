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АНАЛІТИКА

Угорщина блокує 6,5 млрд євро військової допомоги ЄС Україні

 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у понеділок, 27 травня, заявив, що виділення коштів у розмірі близько 6,5 мільярда євро на військову допомогу Україні є неприйнятним для його країни. Цю заяву було зроблено під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де міністри держав Євросоюзу обговорювали надання допомоги Україні через Європейський фонд миру (ЄФМ). Глава угорського МЗС не вийшов до ЗМІ, але написав у соцмережах, що зіткнувся з "величезним тиском" з боку колег.

У суму, яку блокує Будапешт, входять три транші з ЄФМ по 500 мільйонів євро кожний, а також п'ять мільярдів євро з нового фонду допомоги для України, нещодавно заснованого в рамках ЄФМ. Під питанням залишається і використання Євросоюзом надприбутку від заморожених активів центрального банку Росії для закупівлі озброєнь для України.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, Рада ЄС 27 травня затвердила правові документи щодо використання надзвичайних доходів від заморожених активів центробанку РФ, що раніше політично погодили лідери членів Євросоюзу. Однак це лише частина домовленості, де йдеться про те, як ці кошти надходитимуть до ЄФМ, пояснили джерела, близькі до процесу переговорів.

Тепер країнам необхідно домовитися про те, як ці кошти виплачуватимуться з ЄФМ. "Звідси зростаюче розчарування: всі погодилися з ідеями і принципами, але тепер дехто використовує своє право вето, щоб не допустити виділення наявних грошей", - сказало джерело. Тобто п'ять мільярдів у принципі були погоджені раніше, але деякі технічні інструменти реалізації перебувають на стадії перемовин, і якраз їх Угорщина і блокує наразі.

Гаряча дискусія в Раді ЄС

"У нас була інтенсивна, навіть гаряча дискусія з приводу військової підтримки Києву, яка стикається з деякими перешкодами на шляху до консенсусу", - сказав Боррель на підсумковій пресконференції. За його словами, більшість країн ЄС вимагає, щоб усі рішення, які залишилися щодо реалізації нового цільового фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, були затверджені найближчим часом, зокрема - рішення про використання надприбутку від заморожених активів РФ.

"Наші лідери дали політичну згоду на створення фонду військової допомоги Україні ще в березні, а він досі не працює. Ми не можемо допустити, щоб військова підтримка України з боку ЄС стала заручницею інших рішень", - наголосив Боррель. Він висловив сподівання, що на найближчій зустрічі послів країн ЄС ці питання вдасться закрити і повідомив, що наполегливо попросив про це міністрів. "У мене на затвердженні перебувають сім юридичних текстів щодо мобілізації ресурсів для військової підтримки України. Усі кажуть, що ми не стримуємо обіцянки, не виконуємо свої зобов'язання вчасно. Ця затримка вимірюється в людських життях", - наголосив Боррель. Щоб затвердити згадані ним правові акти, необхідне одноголосне рішення всіх 27 країн ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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