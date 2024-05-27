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Зеленський і Санчес підписали угоду про гарантії безпеки
16:24 27.05.2024 |
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали в понеділок, 27 травня, двосторонню угоду про гарантії безпеки між Іспанією та Україною. Документ було підписано в рамках візиту Зеленського до Мадрида, що розпочався ранішеу цей день, повідомляє інформагенція Reuters.
Крім того, підписані між двома лідерами документи передбачають передачу цьогоріч Україні від Іспанії озброєння й військового оснащення на загальну суму 1 мільярд євро, уточнює агенція.
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що під час нинішнього візиту Зеленського до Іспанії буде оголошено пакет військової допомоги Україні на 1,129 мільярда євро, що є безпрецедентним для Іспанії. За даними видання El Pais, у межах цього пакета Україна має отримати зенітні ракет до ЗРК Patriot, 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва та боєприпаси.
Крім того, сам Зеленський поінформував, що програмою його візиту передбачена також зустріч з королем Іспанії Феліпе VI та з головами палат і фракцій іспанського парламенту.
Іспанія - десята країна, з якою укладено безпекову угоду
У квітні цього року в Києві повідомили, що на той час Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма державами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.
Згодом на початку травня Зеленський поінформував, що Україна готує двосторонні безпекові угоди ще з сімома державами.
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